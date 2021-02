Krefeld (SID) - Die Krefeld Pinguine haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ihre sechste Niederlage in Folge kassiert. Das Team von Trainer Clark Donatelli verlor gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 4:5 (1:1, 2:2, 1:1, 0:1) nach Verlängerung und wartet damit weiterhin auf den ersten Heimsieg der Saison. Das entscheidende Tor für Bremerhaven erzielte Jan Urbas in der fünften Minute der Overtime.

Krefeld hatte zwischenzeitlich mit 3:1 geführt, konnte den Vorsprung aber nicht über die Zeit retten. Im Schlussdrittel brachte Niklas Andersen die Gäste zunächst mit 4:3 in Führung, ehe Martins Karsums mit seinem Treffer zum 4:4 die Verlängerung erzwang.

Bremerhaven verbesserte sich in der Tabelle der Gruppe Nord auf den dritten Platz hinter Spitzenreiter Eisbären Berlin und der Düsseldorfer EG. Krefeld ist Letzter.