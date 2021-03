Köln (SID) - Der deutsche Meister Adler Mannheim hat seine beachtliche Siegesserie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ausgebaut. Die Mannschaft von Trainer Pavel Gross gewann gegen Schlusslicht Nürnberg Ice Tigers mit 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) und baute die Tabellenführung nach dem siebten Erfolg in Folge in der Süd-Gruppe auf elf Punkte aus. Bereits vergangene Woche hatte Mannheim in Nürnberg gesiegt (4:3).

Markus Eisenschmid (9.), Sinan Akdag (36./54.) und Taylor Leier (55.) in Unterzahl waren für die Adler erfolgreich. Für Nürnberg trafen Marcel Kurth (18.) und Brett Pollock (22.).