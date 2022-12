Köln (SID) - Die Adler Mannheim haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ihren dritten Sieg in Folge eingefahren und bleiben erster Verfolger des souveränen Spitzenreiters Red Bull München. Bei den Grizzlys Wolfsburg gewann der Titelkandidat am Sonntag mit 3:2 (0:0, 1:2, 2:0) und verkürzte den Rückstand vorübergehend auf zehn Zähler. Tabellenführer München trifft am Abend auf Schlusslicht Bietigheim Steelers.

Nach einem torlosen Anfangsabschnitt brachte Borna Rendulic (29.) die Adler in Führung. Die Grizzlys drehten die Partie, doch Markus Eisenschmid (58.) und Jordan Szwarz (60.) schossen Mannheim zum Last-Minute-Sieg.

Derweil verlor der ERC Ingolstadt bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 1:4 (1:3, 0:0, 0:1) und musste den Konkurrenten aus Mannheim auf vier Zähler davonziehen lassen. Neuer Tabellendritter sind die Straubing Tigers dank eines 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0) nach Verlängerung bei den Schwenninger Wild Wings.

Im Play-off-Rennen fuhren die Kölner Haie mit einer geschlossen Mannschaftsleistung und sieben verschiedenen Torschützen einen 9:0 (2:0, 4:0, 3:0)-Kantersieg gegen Aufsteiger Löwen Frankfurt ein.