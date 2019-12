Köln - Meister Adler Mannheim muss "drei bis vier Wochen" auf Kapitän Marcel Goc verzichten. Das gab der Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Donnerstag bekannt. Der Olympiazweite Goc laboriert an einer Beinverletzung. "Marcel gehört zu den besten Centern der Liga. Sein Ausfall ist in der aktuellen Phase, in der uns ohnehin einige Spieler aus unterschiedlichen Gründen nicht zur Verfügung stehen, besonders bitter", sagte Sportmanager Jan-Axel Alavaara.

Neben dem 36-jährigen Goc stehen dem Tabellendritten Nationaltorhüter Dennis Endras und Stürmer Markus Eisenschmid aufgrund von Verletzungen nicht zur Verfügung. Tim Stützle bereitet sich derzeit mit der U20-Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) auf die WM der Junioren in Tschechien vor.

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.