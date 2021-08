München (SID) - Der EHC Red Bull München aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hat sich mit dem kanadischen Mittelstürmer Ben Street (34) verstärkt. Zuletzt stand der 1,83 Meter große Linksschütze bei den New Jersey Devils in der National Hockey League (NHL) unter Vertrag. Für Street ist München die erste Profistation außerhalb Nordamerikas.

In den vergangenen beiden Spielzeiten hatte Street vor allem die Binghamton Devils, das Farmteam der Devils, als Kapitän aufs Eis geführt. Die Jahre zuvor spielte er in mehreren NHL- und AHL-Teams. Der Center absolvierte bislang 59 Spiele in der NHL (drei Tore, sechs Assists) und 587 Partien in der AHL.