Köln (SID) - Red Bull München hat in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auch das zweite bayerische Duell binnen 48 Stunden gewonnen. Der Tabellenzweite bezwang die Augsburger Panther in eigener Halle mit 4:3 (1:1, 1:1, 2:0) und erhöhte durch den insgesamt dritten Sieg in Folge den Druck auf Spitzenreiter Adler Mannheim. Der Tabellenführer ist am Abend gegen die Kölner Haie gefordert.

Zwei Tage nach dem 4:2 in Nürnberg mussten die Münchner zunächst nach zweimaliger Führung jeweils den Ausgleich hinnehmen. Im letzten Drittel sorgten aber Benjamin Smith (44.) und Trevor Parkes (45.) mit einem Doppelschlag für die Vorentscheidung, der Augsburger Anschluss 13 Sekunden vor Schluss kam zu spät. Die Panther haben somit aus den vergangenen acht Auswärtsspielen nur einen Punkt geholt.

Die Schwenninger Wild Wings gewannen derweil auch ihr zweites Spiel unter dem neuen Trainer Christof Kreutzer. Zwei Tage nach dem 3:2 in Düsseldorf bezwangen die Wild Wings Vizemeister Grizzlys Wolfsburg mit 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) und gaben die Rote Laterne des Schlusslichts an die Bietigheim Steelers ab.

Der ERC Ingolstadt hatte bereits am Nachmittag das Derby gegen die Nürnberg Ice Tigers klar mit 7:2 (3:0, 4:1, 0:1) für sich entschieden. Zudem setzten sich die Iserlohn Roosters 4:2 (1:2, 3:0, 0:0) in Bietigheim durch.