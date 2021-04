Köln (SID) - Red Bull München hat auch die zweite Auflage des Topspiels der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Dienstagabend in meisterlicher Manier gewonnen. Die Mannschaft von Cheftrainer Don Jackson feierte bei dessen Ex-Klub Eisbären Berlin einen souveränen 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)-Erfolg und festigte damit Platz zwei in der Südgruppe hinter Titelverteidiger Adler Mannheim.

Nord-Spitzenreiter Berlin hatte bereits die erste Begegnung am vergangenen Sonntag in München 1:4 verloren. Mathew Maione war für die Münchner zweimal erfolgreich, zudem trafen Christopher Bourque, Derek Roy und Zachary Redmond.

Im Duell der beiden Tabellenvierten Grizzlys Wolfsburg und Schwenninger Wild Wings setzten sich die Norddeutschen dank eines späten Doppelpacks von Spencer Machacek (59.) und Garrett Festerling (60.) mit 5:3 (2:2, 1:0, 2:1) durch. Festerling hatte bereits die 1:0-Führung für die Wolfsburger erzielt.