Köln (SID) - Red Bull München hat zum Abschluss der ersten Saisonphase in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auch das vierte Duell mit den Schwenninger Wild Wings gewonnen. Der dreimalige Meister setzte sich am Dienstagabend im letzten Hauptrundenspiel der Südgruppe 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) gegen die Schwarzwälder durch, schon die vorherigen drei Aufeinandertreffen in dieser Spielzeit hatten die Münchner für sich entschieden.

Nach dem Gäste-Treffer durch den Kanadier Troy Bourke (20.) drehten John-Jason Peterka (38.) und Nationalspieler Konrad Abeltshauser (52.) das Spiel zugunsten der Münchner, die mit nun 46 Zählern weiter auf Rang zwei stehen. Schwenningen belegt als Vierter mit 33 Zählern den derzeit letzten Play-off-Platz in der Südgruppe.

Für beide Teams geht es nun mit 14 Spielen gegen die Teams aus der Nord-Gruppe weiter. Bis zum Ende der Hauptrunde treten alle Klubs zweimal gegen jede Mannschaft aus der Parallelstaffel an. Innerhalb der Gruppen gab es Doppelrunden mit 24 Spielen.