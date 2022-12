Köln (SID) - Der souveräne Tabellenführer Red Bull München hat sich am letzten Spieltag vor Weihnachten in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) keine Blöße gegeben. Die Mannschaft von Trainer Don Jackson siegte bei den Schwenninger Wild Wings souverän mit 5:2 (1:0, 2:0, 2:2) und zieht in der Tabelle einsam seine Kreise.

Auch die beiden ersten Verfolger fuhren Siege ein. Adler Mannheim setzte sich mit 4:2 (2:1, 2:0, 0:1) im Spitzenspiel gegen die Straubing Tigers durch und behauptete Rang zwei. Der Tabellendritte ERC Ingolstadt hatte bei Aufsteiger Löwen Frankfurt mit 5:1 (1:1, 2:0, 2:0) keine große Mühe.

Im Tabellenkeller setzte sich der seit Saisonbeginn nach Konstanz suchende Titelverteidiger Eisbären Berlin gegen Schlusslicht Bietigheim Steelers mit 5:0 (2:0, 2:0, 1:0) durch, der Kanadier Giovanni Fiore erzielte drei Treffer beim höchsten Saisonsieg des DEL-Rekordmeisters. Berlin verschaffte sich damit etwas Luft im Abstiegskampf.

In der torärmsten Partie des 34. Spieltags unterlag die Düsseldorfer EG den Grizzlys Wolfsburg mit 0:1 (0:0, 0:0, 0:1). Die Nürnberg Ice Tigers, die kurzfristig wegen Verletzungen auf Kapitän Patrick Reimer und Hayden Shaw verzichten mussten, besiegten die Iserlohn Roosters klar mit 5:1 (1:0, 2:0, 2:1).