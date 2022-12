Köln (SID) - Red Bull München hat seine beeindruckende Serie in der Deutschen Eishockey Liga fortgesetzt und den elften Sieg in Serie eingefahren. Gegen die Kölner Haie gewann die Mannschaft von Trainer Don Jackson 6:3 und führt mit 67 Punkten aus 29 Spielen die Tabelle weiter sehr deutlich an.

Der Tabellenzweite ERC Ingolstadt steht nach einem 6:3 im Verfolgerduell gegen die Straubing Tigers bei 53 Zählern aus 28 Spielen. Dritter sind die Adler Mannheim (51/27) nach einem 4:1 gegen die Nürnberg Ice Tigers vor Straubing (50/29).

Im Tabellenkeller sieht es für den deutschen Meister Eisbären Berlin weiter schlecht aus. Durch eine 2:3-Niederlage nach Verlängerung bei den Iserlohn Roosters rutschten die Berliner auf den vorletzten Tabellenplatz ab.

Beim Sieg der Münchner glänzte der kanadische Stürmer Chris DeSousa mit zwei Treffern und zwei Torvorlagen. Ebenfalls zweimal traf Wojciech Stachowiak bei Ingolstadts klarem Sieg. Zum Erfolg der Mannheimer steuerte DEL-Topscorer Matthias Plachta mit einem Assist seinen 35. Saisonpunkt bei.