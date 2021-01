Villingen-Schwenningen (SID) - Ex-Meister Red Bull München ist in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) durch seinen ersten Sieg im neuen Jahr in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Bei den Schwenninger Wild Wings siegten die Bayern 48 Stunden nach ihrer zweiten Niederlage in Folge durch das 4:6 auf eigenem Eis gegen den ERC Ingolstadt mit 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) und verdrängten die Schwarzwälder damit vom zweiten Platz der Süd-Gruppe.

Trevor Parkes (59.) sorgte in der Schlussphase für den Erfolg des Teams von Münchens Trainer Don Jackson. Zuvor hatten die Hausherren die ersten beiden Führungen der Münchner jeweils noch ausgleichen können.