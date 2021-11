Köln (SID) - Die Adler Mannheim warten in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) seit mittlerweile fast drei Wochen auf einen Sieg. Bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven unterlag die Mannschaft von Trainer Pavel Gross am Freitagabend nach einem Auf und Ab mit 3:4 (0:1, 1:1, 2:2), in der Tabelle stehen die Adler dennoch weiter auf dem zweiten Platz.

Red Bull München unterlag den Krefeld Pinguinen am 25. Spieltag 3:4 (1:1, 2:0, 0:2, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen, behauptete aber seine Tabellenführung mit einem Punkteschnitt von 2,111 vor Mannheim (2,0). Dahinter folgt Meister Eisbären Berlin (1,955) nach einem schwer erkämpften 5:4 (2:2, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen bei Aufsteiger Bietigheim Steelers.

Die zuletzt von Coronasorgen geplagten Mannheimer erlitten wettbewerbsübergreifend bereits die fünfte Pleite nacheinander - zwischenzeitlich hatte es im Achtelfinale der Champions League zwei klare Niederlagen gegen die Frölunda Indians aus Schweden gegeben (1:10/1:4). In Bremerhaven machten die Adler aus einem 0:2 ein 3:2, gingen am Ende aber doch leer aus. Niklas Andersen (51.) traf zum Sieg der Pinguins.

In München machte Alexander Bergström im Shootout den Extrapunkt für die Krefelder klar. Für Berlin traf Matthew White per Penalty zum Sieg. Das Spiel zwischen den Nürnberg Ice Tigers und den Schwenninger Wild Wings begann wegen Anreiseproblemen der Gäste mit 75-minütiger Verspätung.