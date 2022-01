Köln (SID) - Die Nürnberg Ice Tigers haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) im Kampf um die Play-offs ein wichtiges Lebenszeichen gesendet. Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge gewann das Team von Trainer Tom Rowe am Donnerstagabend gegen den direkten Konkurrenten Augsburger Panther mit 5:1 (3:0, 1:1, 1:0), Dane Fox (8./28.) stach dabei mit zwei Toren und einem Assist für die deutlich überlegenen Franken heraus.

Nürnberg verbesserte sich damit auf Platz acht der Tabelle und festigte zumindest die Position in den Rängen, die zur Teilnahme an den Pre-Play-offs berechtigen. Nur die ersten Sechs qualifizieren direkt für die Meisterrunde.