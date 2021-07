Köln (SID) - Der achtmalige deutsche Eishockey-Meister Kölner Haie hat in Angreifer Mark Olver (33) und Torwart Tomas Pöpperle (36) zwei DEL-erfahrene Spieler unter Vertrag genommen. Olver hatte in der vergangenen Saison mit den Eisbären Berlin den Titel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) errungen.

"Die Kölner Haie sind für mich eine großartige Möglichkeit und ein ausgezeichneter Eishockey-Standort", kommentierte Olver. Cheftrainer Uwe Krupp meinte: "Mark ist ein vielseitig einsetzbarer deutscher Mittelstürmer. Er ist sich für keine Aufgabe zu schade und dazu ein unangenehmer Gegenspieler." Der Deutsch-Kanadier Olver erhält in Köln die Rückennummer 21. Der Deutsch-Tscheche Pöpperle läuft beim KEC mit der Nummer 30 auf. Beide erhalten jeweils einen Vertrag bis 2022.

Pöpperle, der zuletzt bei den Fischtown Pinguins aus der Bremerhaven spielte, geht in seine sechste DEL-Saison. "Ich bin stolz ab sofort ein Teil der Kölner Haie zu sein. Ich freue mich auf die Heimspiele vor großartigen Fans", äußerte der Goalie. Pöpperle stoppte in der Saison 2020/2021 92,4 Prozent aller Schüsse auf sein Tor. "Tomas ist seit Jahren ein beständiger Rückhalt für seine Mannschaft", meinte Krupp.