Augsburg (SID) - Die Augsburger Panther können auch in der kommenden Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf ihren Topscorer David Stieler setzen. Der Klub hat den Vertrag mit dem 32 Jahre alten Center um ein weiteres Jahr verlängert. Damit geht Stieler in seine sechste Spielzeit mit den Panthern.

"Wir sind sehr glücklich, dass wir in der neuen Saison auf David Stieler zählen können. Er ist ein sehr kompletter Stürmer, der in allen Bereichen des Spiels über hohe Qualitäten verfügt", sagte Panther-Coach Mark Pederson.

Stieler wechselte 2016 aus Bremerhaven nach Augsburg und kam seitdem auf 259 Einsätze in der DEL, in denen er 49 Tore und 83 Assists verbuchte. In der abgelaufenen Saison, in der die Panther die Play-offs klar verpassten, war Stieler mit 13 Toren und 20 Assists bester Scorer der Augsburger.