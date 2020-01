Köln - Eishockey-Meister Adler Mannheim gibt Angreifer Phil Hungerecker (25) nach der laufenden Saison an einen Ligakonkurrenten ab. Der fünfmalige Nationalspieler wechselt zu den Grizzlys Wolfsburg und erhält dort einen Zweijahresvertrag. Das teilten beide Klubs am Montag mit.

Hungerecker war zur Spielzeit 2017/18 von den Kassel Huskies nach Mannheim gekommen. In seiner ersten Saison kam er auf 19 Tore und 12 Vorlagen in 58 Spielen und wurde zum Rookie des Jahres in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gewählt. In der vergangenen Saison erreichte Hungerecker ähnliche Werte (12 Tore/9 Vorlagen).

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.