Villingen-Schwenningen (SID) - Die Schwenninger Wild Wings aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben sich mit dem erfahrenen finnischen Verteidiger Ville Lajunen verstärkt. Der 34-Jährige kommt vom Topklub TPS Turku aus der finnischen Liiga, wo er in den vergangenen beiden Saisons 63 Scorerpunkte sammelte.

Zuvor hatte Lajunen in Schweden und der Kontinental Hockey League (KHL) gespielt und zweimal mit Finnland an Weltmeisterschaften teilgenommen. "Ville wird uns aus der Defensivzone heraus speziell in der Offensive besser machen", sagte Sportdirektor Christof Kreutzer.