Köln (SID) - Wegen des Corona-Ausbruchs bei den Straubing Tigers fallen die beiden Spiele in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen die Iserlohn Roosters aus. Die Partien sollten am Freitag und am Samstag stattfinden. Das gab die DEL am Dienstag bekannt. Nachholtermine stehen noch nicht fest.