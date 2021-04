Köln (SID) - Die Grizzlys Wolfsburg haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ihren Play-off-Platz gefestigt. Die Niedersachsen besiegten am 39. Spieltag den ERC Ingolstadt mit 6:3 (1:0, 2:1, 3:2) und bleiben mit 52 Punkten Dritter in der Nord-Gruppe. Anthony Rech und Matti Järvinen waren für die Grizzlys doppelt erfolgreich.

Die Düsseldorfer EG verpasste es hingegen, zumindest vorläufig auf einen Endrundenplatz zu klettern. Der achtmalige Meister verlor beim schlechtesten Süd-Team Nürnberg Ice Tigers nach Penaltyschießen 5:6 (1:0, 3:4, 1:1, 0:1) und bleibt Fünfter hinter den Iserlohn Roosters, die zwei Spiele weniger absolviert haben.

Im Süden verbesserten sich die Schwenninger Wild Wings durch das 2:1 (2:1, 0:0, 0:0) beim abgeschlagenen Nord-Schlusslicht Krefeld Pinguine auf Rang vier.