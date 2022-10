Augsburg (SID) - Die Grizzlys Wolfsburg haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den dritten Sieg in Serie eingefahren. Der Halbfinalist der Vorsaison setzte sich am Donnerstag bei den Augsburger Panthern mit 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) durch und schob sich mit nun 22 Punkten nach zwölf Spielen auf Rang drei vor.

Dominik Bittner (6.), Spencer Machacek (30.) und Jean-Christophe Beaudin (47.) trafen für das Team von Trainer Mike Stewart, Christian Hanke (10.) und Adam Payerl (26.) erzielten die Tore für Augsburg. Nach der dritten Niederlage in Folge rutschten die Fuggerstädter mit zwölf Zählern auf den ersten Abstiegsplatz ab.