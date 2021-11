Krefeld (SID) - Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat beim Deutschland Cup im zweiten Spiel den zweiten Sieg gefeiert. Nach dem 4:3 zum Auftakt gegen Russland bezwang das Team von Bundestrainer Toni Söderholm am Samstag in Krefeld auch die Schweiz mit 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). In der letzten Partie am Sonntag (14.30 Uhr/MagentaSport) gegen die Slowakei geht es um den Turniersieg. Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) hat bislang siebenmal ihr Heimturnier gewonnen, zuletzt 2015.

Der Schweden-Legionär Tobias Rieder (28.), der Berliner Leo Pföderl (59.) und Münchener Patrick Hager (60.) erzielten die Tore für die deutsche Mannschaft. Die Schweiz, die zum Auftakt 1:7 gegen die Slowakei verloren hatte, biss sich vor allem an Torhüter Dustin Strahlmeier die Zähne aus.

Die Partien in Krefeld sind für Söderholm die letzte Möglichkeit, Kandidaten für die Winterspiele in Peking (4. bis 20. Februar 2022) auf internationalem Niveau zu testen. Zu großen Teilen steht das Olympia-Team um die NHL-Stars Leon Draisaitl, Philipp Grubauer und Moritz Seider bereits.