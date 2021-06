München/Riga - Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat dem Druck im entscheidenden Moment standgehalten.

Im letzten Gruppenspiel gegen Gastgeber Lettland setzte sich Deutschland am Dienstagabend mit 2:1 durch. Der Lohn für den Sieg ist der 3. Platz in der Gruppe B und der Viertelfinaleinzug.

Bundestrainer Toni Söderholm war nach dem Triumph voller Stolz: "Es steckt in der DNA dieser Mannschaft, dass sie unglaublich füreinander kämpfen. Es freut mich riesig, dass die Mannschaft so ein großes Herz hat."

Auch ohne Draisaitl & Co. ist Deutschland stark

Deutschland hat in der Gruppenphase einmal mehr bewiesen, auch in der Breite stark aufgestellt zu sein.

Dazu muss man wissen: Die absoluten Top-Spieler von Deutschland befinden sich gar nicht im Kader.

Leon Draisaitl, der vergangene Saison zum wertvollsten Spieler der NHL ernannt wurde, blieb aufgrund seiner Verpflichtungen bei den Edmonton Oilers der WM fern.

Tim Stützle, der letztjährige Nummer-3-Pick, musste sich einer Operation unterziehen und konnte daher nicht anreisen.

Philipp Grubauer, der zu den drei Finalisten für die Vezina Trophy als bester Torwart der NHL zählt, steht mit der Colorado Avalanche in den Playoffs und fehlt daher ebenfalls.

Dafür trumpfen andere Spieler umso mehr auf. Beim 2:1 gegen Lettland standen zwei 19-Jährige im Fokus: John-Jason Peterka und Lukas Reichel.

Peterka sorgte mit seinem Tor nach drei Minuten für die schnelle Führung. Reichel leitete mit einer starken Vorarbeit die Situation zum 2:0 ein. "Sie bringen unheimlich viel Impact in das deutsche Spiel", lobt der ehemalige Nationalspieler und TV-Experte Rick Goldmann.

Es handelt sich um jene zwei Spieler, die beim NHL Draft 2020 hinter Stützle ebenfalls in der 1. bzw. 2. Runde ausgewählt wurden. Reichel wurde an Position 17 von den Chicago Blackhawks gepickt, Peterka an Position 34 von den Buffalo Sabres.

Kommende Saison sollen beide in der NHL durchstarten. Die Weltmeisterschaft ist die perfekte Bühne, um sich in den Fokus zu spielen.

Peterka kennt die "Rivalität mit der Schweiz"

Im Viertelfinale wird die Schweiz der Gegner sein. "Wir hatten schon bei den U-Lehrgängen immer eine gewisse Rivalität mit der Schweiz", erinnert sich Peterka.

Tatsächlich haben Duelle zwischen Deutschland und der Schweiz Tradition. Und bei den größten Erfolgen der jüngsten Vergangenheit gingen immer Erfolge gegen die "Eisgenossen" voraus.

Bei der Weltmeisterschaft 2010 im eigenen Land traf die DEB-Auswahl im Viertelfinale ebenfalls auf die Schweiz und gewann mit 1:0. Bei den Olympischen Winterspielen 2018, als Deutschland sensationell die Silbermedaille gewann, gelang in der Viertelfinal-Qualifikation ein 2:1 gegen die Schweiz.

Ein erneuter Erfolg wird allerdings kein Selbstläufer. Die Schweiz belegte in der Gruppe A den zweiten Platz hinter Russland. Vom Tempo und vom Läuferischen her zählt die Mannschaft von Trainer Patrick Fischer zu den besten Nationen der Welt.

In Nico Hischier, Jonas Siegenthaler (beide New Jersey Devils), Timo Meier (San Jose Sharks) und Philipp Kurashev (Chicago Blackhawks) befinden sich vier NHL-Spieler in deren Aufgebot. Hischier ist der jüngste Kapitän der NHL.

Eisenschmid: "Wir können oben mitspielen"

Der deutsche Nationalspieler Markus Eisenschmid weiß um die Herausforderung: "Die Schweiz ist eine sehr hart arbeitende Mannschaft. Sie spielen hart, haben aber über die Jahre das Schweizer Eishockey auch weiterentwickelt und einen Schritt nach vorne gemacht. Wir kennen sie gut, wollen uns aber auf uns konzentrieren und das deutsche Eishockey spielen, das uns stark gemacht hat."

Laut Eisenschmid wäre dann bei der WM noch einiges möglich.

"Wir haben gezeigt, dass wir Eishockey spielen können. Wir haben gegen die großen Nationen super gespielt, haben gegen Kanada gewonnen, haben in der Vergangenheit gegen Finnland gewonnen. Wir haben gezeigt, dass wir die großen Nationen kitzeln können und oben mitspielen."

Möglicherweise war der Viertelfinaleinzug also erst der Anfang.

Oliver Jensen

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.