Köln (SID) - Einen Tag nach dem Abbruch der U20-WM hat auch der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) einen Coronafall in der Mannschaft gemeldet. Der namentlich nicht genannte Spieler muss nun in Kanada in eine zehntägige Quarantäne. Dem Spieler gehe es "den Umständen entsprechend gut", teilte der DEB mit.

"Wir wünschen unserem betroffenen Spieler eine gute Genesung und einen milden Verlauf", sagte DEB-Sportdirektor Christian Künast: "Gleichzeitig werden wir vollumfänglich für ihn da sein, um die Quarantäne in Edmonton so gut wie möglich zu überstehen." Teamärztin Claudia Frenz werde bis zur Aufhebung der Maßnahmen bei dem Spieler bleiben.

Der Weltverband IIHF hatte am Mittwoch nach Coronafällen in den Mannschaften von Russland, Tschechien und der USA das Turnier abgebrochen. Alle Teilnehmenden wurden angewiesen, bis zur Abreise auf den Zimmern zu bleiben. Die Rückreise der DEB-Auswahl stehe "zeitnah bevor", teilte der DEB mit.