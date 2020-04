Köln (SID) - Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft holt die fünf angesichts der Corona-Pandemie abgesagten Länderspiele gegen Tschechien, Weißrussland und die USA im April und Mai 2021 nach. Dies gab der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Donnerstag bekannt. Die Spiele finden damit im Vorfeld der WM in Lettland und Weißrussland (7. bis 23. Mai) statt.

Die Mannschaft von Toni Söderholm trifft am 15. April (19.30 Uhr) in Nürnberg und am 17. April (14.15) in Heilbronn auf die Tschechen. Am 22. April (19.30) in Crimmitschau und am 24. April (17.15) in Dresden gegen es gegen die Weißrussen, ehe am 4. Mai (19.00) in Mannheim die USA beim WM-Härtetest warten.

"Ich kann es gar nicht erwarten, bis es wieder losgeht. Ich freue mich riesig, es wird ein spezielles Jahr für die Nationalmannschaft, weil die Spieler alle sehr motiviert sein werden. Auch das internationale Eishockey wird dadurch sehr interessant", sagte Söderholm.