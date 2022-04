Düsseldorf (SID) - Der Schwede Roger Hansson wird bei der Düsseldorfer EG in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) Nachfolger des bisherigen Cheftrainers Harold Kreis. Der 54-Jährige, der einen Vertrag bis 2024 erhält, war zuletzt beim Schweizer Klub EV Zug im Nachwuchsbereich tätig, davor in verschiedenen Positionen bei Rögle BK in Schweden.

"Er ist ein absoluter Eishockey-Fachmann. Er verfügt über viel Erfahrung und war äußerst erfolgreich unter anderem in der Weiterentwicklung junger Spieler", sagte DEG-Sportdirektor Niki Mondt: "Damit erfüllt er vollumfänglich unser Anforderungsprofil und passt hervorragend zu unserer Philosophie."

Als Spieler hatte Hansson mit Schweden 1992 den Weltmeistertitel und 1994 Olympia-Gold gewonnen. Zwischen 1996 und 2001 spielte er für die Kassel Huskies in der DEL. Co-Trainer bleiben Thomas Dolak und Daniel Kreutzer. Kreis verabschiedete sich nach dem Viertelfinal-Aus der DEG nach vier Jahren als Chefcoach und wechselt zu den Schwenninger Wild Wings.