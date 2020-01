Köln - Stürmer Justin Shugg wird den deutschen Vizemeister Red Bull München mit Ablauf seines Vertrages zum Monatsende wieder verlassen. Dies teilte der aktuelle Tabellenführer der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Dienstag mit. Der 28-jährige Shugg wurde im Dezember 2019 im Zuge der Verletztenmisere als "Notnagel" verpflichtet.

Shugg lief bereits in der Saison 2018/19 für den dreimaligen deutschen Meister auf und erzielte in beiden Spielzeiten in insgesamt 73 Hauptrunden- und Play-off-Partien 14 Tore sowie 26 Assists. Der Treffer des Kanadiers gegen die Iserlohn Roosters am 19. Januar dieses Jahres war gleichzeitig sein 100. Scorerpunkt in der DEL.

