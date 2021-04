Köln (SID) - Vor der Abreise zu den WM-Vorbereitungsspielen in der Slowakei hat es im Kader der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft einen kurzfristigen Wechsel gegeben. Verteidiger Julius Karrer von den Nürnberg Ice Tigers ersetzt den verletzten Tobias Fohrler vom Schweizer Team HC Ambri-Piotta. Karrer stieß nach zwei negativen Coronatests zur Mannschaft um Bundestrainer Toni Söderholm, das teilte der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Freitag mit.

Die DEB-Auswahl tritt am Samstag (20.15 Uhr) und Sonntag (16.00 Uhr/beide MagentaSport) in Piestany zu zwei Testspielen gegen die Slowakei an.