Köln (SID) - Wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine hat der HC Donbass Donezk seine Teilnahme an der Champions League im Eishockey abgesagt. Als Ersatz erhält der slowenische Klub Olimpija Ljubljana für die kommende Saison eine Wild Card. Das teilte die CHL am Montag mit. Der ehemalige slowenische Meister nahm in der abgelaufenen Saison erstmals an der österreichischen Liga ICE teil.

Aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben sich die Eisbären Berlin, Red Bull München, die Grizzlys Wolfsburg und die Straubing Tigers für die CHL qualifiziert.