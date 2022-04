Berlin (SID) - Red Bull München hat den ersten Schritt zu seiner vierten deutschen Eishockey-Meisterschaft gemacht. Der Hauptrundenzweite setzte sich im ersten Play-off-Finale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit 4:3 (0:2, 3:1, 1:0) beim Titelverteidiger Eisbären Berlin durch und ging in der Best-of-five-Serie mit 1:0 in Führung. Bereits am Sonntag (15.15 Uhr/ServusTV und MagentaSport) sehen sich beide Teams in München wieder.

Kevin Clark (12.), Zach Boychuk (15.) und Leo Pföderl (21.) erzielten die Tore für die Berliner, die erst am Abend zuvor das fünfte Halbfinale mit 3:0 gegen Adler Mannheim gewonnen hatten. Patrick Hager (30./32.), Ben Smith (35.) und Zach Redmond (55.) drehten das Spiel zugunsten der Münchner.