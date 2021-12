München - Das deutsche Eishockey trauert um ein junges Talent: Niclas Kaus von Zweitligist Löwen Frankfurt ist tot. Kaus erlag seinen schweren Kopfverletzungen, er wurde nur 18 Jahre alt.

Die Verletzungen hatte er sich am 18. Dezember beim Spiel der U20 gegen Bad Nauheim zugezogen.

Unglücklicher Sturz in die Bande

Der Verteidiger war nach einem Zweikampf auf unglückliche Art und Weise in die Bande gestürzt. Er wurde umgehend operiert und in den Folgetagen haben die behandelnden Ärzte alle medizinisch verfügbaren Möglichkeiten ausgeschöpft, um seinen Zustand zu stabilisieren und sein Leben zu retten – letztlich leider vergeblich. Er starb am Tag vor Heiligabend.

"Ein unfassbarer Schicksalsschlag für die Familie und den gesamten Eishockeysport. In Gedanken sind wir ganz fest bei Familie Kaus", sagte Löwen-Boss Stefan Krämer. Die ganze Familie ist mit den Löwen Frankfurt eng verbunden, sein Bruder spielt ebenfalls in der U20 und musste das tragische Unglück miterleben.

Auch Patrick Steingraf, der Sportvorstand beim Löwen-Nachwuchs, trauert: "Wir sind in Gedanken und Gebeten bei der Familie des Verstorbenen und wollen ihr beistehen, so gut es eben geht. Und wir halten inne, der Sportbetrieb ruht bis auf weiteres, so wie es sich in dieser Situation gehört."

Du willst die wichtigsten NHL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.