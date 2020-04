Köln - Das deutsche Eishockey-Talent Tim Stützle sorgt sich angesichts des Verbots für Großveranstaltungen bis 31. August um seine Sportart. "Ende August würden ja die Vorbereitungsspiele der Klubs aus der DEL laufen, das wäre für alle nicht gut", sagte der 18-Jährige der Tageszeitung Mannheimer Morgen (Samstagsausgabe).

Er hoffe, dass die nächste Saison stattfinden könne, aber der Saisonabbruch sei "die einzig richtige Entscheidung" gewesen. Der Stürmer spielt derzeit für die Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Das Ausnahmetalent steht allerdings kurz vor dem Sprung in die nordamerikanische Profiliga NHL.

"Ich möchte eine lange Karriere in der NHL haben und nicht nach einem Jahr wieder zurück nach Europa wechseln", sagte Stützle. Als erster Deutscher führt er die Liste der europäischen Feldspieler für die Talentziehung der NHL an. "Das ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Wenn man hoch gedraftet wird, heißt das aber noch nicht, auch in der NHL zu spielen", betonte Stützle.

Wegen der Corona-Pandemie ist der NHL-Draft, der eigentlich am 26. und 27. Juni in Montreal stattfinden sollte, allerdings auf unbestimmte Zeit ausgesetzt.

