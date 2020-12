Köln (SID) - Angeführt von den deutschen Eishockey-Hoffnungsträgern Tim Stützle (Adler Mannheim) und John-Jason Peterka (EHC Red Bull München) ist die deutsche U20-Nationalmannschaft am Sonntag zur Weltmeisterschaft nach Edmonton/Kanada (25. Dezember bis 5. Januar) gereist. Bundestrainer Tobias Abstreiter nominierte vor der Abreise sein 25-köpfiges Aufgebot.

Stützle und Peterka waren beim jüngsten Draft der nordamerikanischen Profiliga NHL an den Positionen drei (Stützle/Ottawa Senators) und 34 (Peterka/Buffalo Sabres) gezogen worden. Lukas Reichel, an 17 von den Chicago Blackhawks ausgewählt, fehlt dem Team hingegen aufgrund eines positiven Coronatests.

Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) begibt sich nach der Ankunft in Edmonton zunächst in Einzel-Quarantäne auf den Hotelzimmern. Am 18. Dezember findet das erste Training auf dem Eis statt. "Die Spieler haben für die Quarantäne in Kanada wichtige Infos bekommen, gute Ratschläge, um die Zeit so sinnvoll wie möglich zu verbringen und gestärkt aus dieser Phase herauszukommen", sagte Abstreiter.

In Edmonton stehen am 21. Dezember gegen Österreich und zwei Tage später gegen Tschechien noch zwei Testspiele auf dem Programm, bevor das WM-Turnier für die deutsche Mannschaft am 25. Dezember gegen Finnland beginnt. Weitere Gruppengegner sind Gastgeber Kanada (26.), die Slowakei (28.) und die Schweiz (30.). Alle deutschen Spiele werden live bei MagentaSport übertragen.