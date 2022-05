Helsinki - Bei der Eishockey-Weltmeisterschaft 2022 strebt die deutsche Nationalmannschaft Wiedergutmachung an. Nach dem enttäuschenden Auftritt bei Olympia ist für das Team um Bundestrainer Toni Söderholm das Erreichen des Viertelfinales Pflicht. ran hat alle wichtigen Infos zum Turnier zusammengestellt.

Eishockey-WM: Wann und wo findet das Turnier statt?

Vom 13. bis 29. Mai spielen die Teams in Finnland um den WM-Titel. Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) spielt mit der Gruppe A in der Helsinki Ice Hall (8.200 Zuschauer). Die Gruppe B trägt ihre Spiele in der Nokia Arena (13.500 Zuschauer) in Tampere aus.

Die Vorrunde dauert vom 13. Mai bis zum 24. Mai.

Wie viele Teams sind bei der Eishockey-WM am Start?

Insgesamt nehmen 16 Mannschaften an den Titelkämpfen teil. Je acht Teams verteilen sich auf zwei Gruppen.

Gruppe A: Dänemark, Deutschland, Frankreich, Italien, Kanada, Kasachstan, Schweiz, Slowakei

Gruppe B: Finnland, Großbritannien, Lettland, Norwegen, Österreich, Schweden, Tschechien, USA

Eishockey-WM 2022: Wie ist der Turnier-Modus?

In der Vorrunde werden die Viertelfinalteilnehmer ermittelt. Es spielt jeder gegen jeden, die jeweils vier Gruppenbesten ziehen in die K.o.-Runde ein. Bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich. Die jeweils Gruppenletzten steigen in die B-Gruppe ab.

Im Viertelfinale (26. Mai) spielen die Erstplatzierten der Gruppenphase gegen die Vierten sowie die Zweiten gegen die Dritten der jeweils anderen Vorrundengruppe. Die Sieger ziehen ins Halbfinale (28. Mai) ein. Die beiden Halbfinalgewinner ermitteln im Endspiel den Weltmeister, während im kleinen Finale um Bronze (beide 29. Mai) gespielt wird.

Eishockey-WM: Wann spielt die deutsche Mannschaft?

Insgesamt sieben Gruppenspiele hat das DEB-Team zu absolvieren. Die Termine in der Übersicht:

13.05.2022, 19:20 Uhr: Deutschland vs. Kanada

14.05.2022, 19:20 Uhr: Deutschland vs. Slowakei

16.05.2022, 19:20 Uhr: Deutschland vs. Frankreich

19.05.2022, 15:20 Uhr: Deutschland vs. Dänemark

20.05.2022, 15:20 Uhr: Deutschland vs. Italien

22.05.2022, 15:20 Uhr: Deutschland vs. Kasachstan

24.05.2022, 11:20 Uhr: Deutschland vs. Schweiz

Gibt es Besonderheiten bei der WM 2022?

Aufgrund des Angriffskrieges auf die Ukraine hat der Weltverband IIHF Russland und Belarus von der diesjährigen WM ausgeschlossen. Nachrücker sind Frankreich in Gruppe A und Österreich in Gruppe B.

Zudem kehren im Vergleich zum Olympia-Turnier wieder die Spieler aus der besten Liga der Welt - der NHL - zurück. Zwar laufen dort derzeit noch die Playoffs (live auf ProSieben MAXX und ran.de), Teams die bereits ausgeschieden sind, erteilten ihren Spieler aber die Erlaubnis, an der WM teilnehmen zu dürfen.

So können die Deutschen auf Torhüter Philipp Grubauer (Seattle Kraken), Verteidiger Moritz Seider (Detroit Red Wings) und Angreifer Tim Stützle (Ottawa Senators) zählen. Top-Star Leon Draisaitl befindet sich noch in die Playoffs und wird auch bei einem Ausscheiden seiner Edmonton Oilers wohl nicht an der WM teilnehmen.

Wer sind die Favoriten bei der WM 2022?

Aufgrund des Ausschlusses der Russen fällt einer der Top-Favoriten weg. Traditionell gilt Titelverteidiger Kanada als heißer Anwärter auf Gold.

Auch Gastgeber Finnland wird wohl in der Vergabe der Medaillen ein Wort mitsprechen, Gleiches gilt für die Schweden.

Wie stehen die deutschen Chancen?

Der enttäuschende Auftritt bei Olympia (Aus in der Zwischenrunde) ist vergessen. In Finnland will das DEB-Team wieder an die zuletzt guten Leistungen bei der WM anknüpfen. Im Vorjahr zog das Söderholm-Team in Riga erstmals seit 2010 ins Halbfinale ein und scheiterte dort nur knapp an Finnland.

Aufgrund des Ausschlusses Russlands sollte das Erreichen des Minimalziels Viertelfinals eigentlich kein Problem sein. Darüber hinaus ist vieles offen, findet sich das Team wie bei Olympia 2018 oder im letzten Jahr bei der WM ist eine Medaille durchaus drin.

Wo wird das Turnier im TV und im Stream übertragen?

"Sport 1" zeigt alle 64 Spiele auf seinen Plattformen. Mehr als 30 Spiele davon gibt es im Free-TV, darunter alle Partien der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft und alle Partien der K.-o.-Runde. Im Livestream gibt es die Spiele kostenlos auf Sport1.de. "MagentaSport" überträgt im Livestream alle Spiele der deutschen Mannschaft und alle K.-o.-Duelle.

Du willst die wichtigsten NHL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.