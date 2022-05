Helsinki (SID) - Titelverteidiger Kanada hat bei der Eishockey-WM in Finnland nach kurzen Anlaufschwierigkeiten den zweiten Sieg im zweiten Spiel eingefahren. Der Rekordweltmeister, der zum Auftakt Deutschland mit 5:3 besiegt hatte, bezwang am Sonntag in Helsinki Italien mit 6:1 (1:1, 3:0, 2:0).

Im Parallelspiel in der Gruppe B setzte sich Norwegen nach der 0:5-Niederlage zum Start gegen Olympiasieger Finnland im Duell mit Großbritannien erst nach Penaltyschießen mit 4:3 (1:0, 2:0, 0:3, 0:0, 1:0) durch.

Travis Sanheim (16.), Josh Anderson (29.), Nicolas Roy (36.), Kent Johnson (38.), Dysin Mayo (43.) und Noah Gregor (55.) erzielten die Tore für Kanada. Phil Pietroniro (13.) hatte die Italiener, die am Freitag (15.20 Uhr/Sport1 und MagentaSport) auf das DEB-Team treffen, in Führung gebracht.