Riga/München - Drei Spiele, drei Siege: Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat bei der WM in Lettland einen Traumstart hingelegt.

Zur Krönung wurde am Montagabend Kanada mit 3:1 geschlagen, es war nach 26 Jahren der erste Sieg eines DEB-Teams über die "Ahornblätter". Ist nach diesem Überraschungs-Coup sogar noch mehr drin?

Ein Blick auf die Ausgangslage verrät, dass das Team von Bundestrainer Toni Söderholm momentan alle Trümpfe in der eigenen Hand hält. Mit neun Punkten führt Deutschland die Gruppe B an und trifft noch auf Kasachstan, Finnland, die USA und Gastgeber Lettland. Zwei Siege würden definitiv reichen, um das Viertelfinale zu erreichen. Für den Gruppensieg braucht es wohl mindestens drei Siege.

Eishockey-WM 2021 unter schwierigen Rahmenbedingungen

Doch der perfekte Start hat dem deutschen Team ordentlich Selbstvertrauen verliehen. Gleichzeitig profitiert das DEB-Team natürlich auch von den besonderen Bedingungen dieser WM. Sind dort ansonsten traditionell die größten Stars im Laufe des Turniers mit von der Partie, finden die Welttitelkämpfe 2021 durchgehend parallel zu den NHL-Playoffs statt.

Zudem müssen Neuankömmlinge aufgrund der Corona-Pandemie ein strenges Quarantäne-Prozedere durchlaufen, wodurch die Integration von NHL-Stars zusätzlich erschwert wird.

So sind die Topteams Kanada und USA mit jungen und unerfahrenen Teams angereist und auch in den anderen Mannschaften, die meist nominell stärker sind als das DEB-Team, sind nur wenige Topstars mit an Bord. "Es ist eine besondere WM, eine ausgeglichenere WM", bilanzierte Kapitän Moritz Müller in einer Medienrunde.

DEB-Team weckt Erinnerungen an Olympia 2018

Nicht nur der perfekte Start, sondern auch die Ergebnisse der Vergangenheit sorgen für das nötige Maß Selbstvertrauen im DEB-Tross. Ähnlich wie beim Silbermärchen 2018 in Südkorea kann auch diesmal "der Glaube, den wir an uns selber bekommen haben" für Kapitän Müller entscheidend sein.

Auf dem Weg zu einer möglichen ersten WM-Medaille 1953 würde im Viertelfinale eines der vier Erstplatzierten Teams aus Gruppe A warten. Die Slowakei, Russland, die Schweiz, Dänemark oder Tschechien wären mögliche Gegner, allesamt durchaus Schwergewichte im Eishockey.

Olympia 2018 hat allerdings gezeigt, dass die deutsche Mannschaft bei Duellen auf Augenhöhe gut zurechtkommt und vor allem durch ihren enormen Teamgeist und eine große Willenskraft besticht. Ein Sieg in der nächsten Partie gegen Kasachstan und die Qualifikation für das Viertelfinale wäre so gut wie sicher. Dabei soll es aber nicht bleiben.

"Der Start war super", sagte Korbinian Holzer in einer Medienrunde, "aber wir haben noch ein bisschen was vor. Wir feiern jetzt nicht die nächsten zwei Tage durch und verlieren dann die nächsten vier Spiele."

Das nächste Eishockey-Märchen nach Olympia 2018 könnte schon in einigen Tagen zur Realität werden.

