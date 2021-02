Köln (SID) - Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft wird bei der Weltmeisterschaft vom 21. Mai bis zum 6. Juni in Lettland ihr Auftaktspiel gegen Italien bestreiten. Den Spielplan veröffentlichte der Weltverband IIHF am Freitag.

Nach dem Duell mit den Italienern am 21. Mai in Riga stehen für die Mannschaft von Bundestrainer Toni Söderholm in der Gruppe B die Begegnungen am 22. Mai gegen Norwegen, am 24. Mai gegen Vorjahresfinalist Kanada, am 26. Mai gegen Kasachstan, am 29. Mai gegen Weltmeister Finnland, am 31. Mai gegen die USA und zum Abschluss am 1. Juni gegen Gastgeber Lettland an.

In der Gruppe A treffen Russland, Tschechien, Belarus, die Slowakei, Dänemark, Schweden, Großbritannien und Russland aufeinander. Deutschland wird seine Spiele in der Arena Riga austragen.

Lettland richtet die WM nach dem Aus für den umstrittenen Co-Gastgeber Belarus allein aus. Das hatte die IIHF nach der Entscheidung gegen einen Ersatzspielort am Dienstag bekannt gegeben. Belarus mit dem vorgesehenen Spielort Minsk war Mitte Januar von der IIHF die Co-Gastgeberrolle "aufgrund von Sicherheitsaspekten" entzogen worden. Kurz zuvor hatten Hauptsponsor Skoda und Liqui Moly ihren Rückzug angekündigt, sollte das Land des umstrittenen Diktators Alexander Lukaschenko Ausrichter bleiben.

Alle 16 Teilnehmer wohnen in einem Hotel. Eine geschlossene "Bubble" wäre laut IIHF unter diesen Bedingungen möglich. IIHF-Präsident Rene Fasel dankte Dänemark und der Slowakei für das Angebot, als Co-Ausrichter einzuspringen. Auch Litauen hatte sich ins Gespräch gebracht.