Riga (SID) - Mit dem dritten Sieg in Folge ist Kanada bei der Eishockey-WM in Riga nach Punkten mit der deutschen Nationalmannschaft gleichgezogen und wahrte damit seine Chance auf das Viertelfinale. Die Auswahl aus dem Eishockey-Mutterland gewann 7:1 (4:0, 2:1, 1:0) gegen Italien und verbesserte sich auf den fünften Tabellenplatz in der Gruppe B - knapp hinter dem deutschen Team, das 3:1 gegen die Kanadier gewonnen hatte.

In der Gruppe A kann nach Rekordweltmeister Russland und der Slowakei auch die Schweiz für die K.o.-Runde planen. Nach dem souveränen 6:0 (2:0, 2:0, 2:0) gegen Aufsteiger Belarus haben die Eidgenossen ebenso zwölf Punkte auf dem Konto wie die beiden Konkurrenten und damit beste Aussichten auf die Viertelfinalteilnahme.

Andrew Mangiapane traf für die Kanadier doppelt. Bei den Schweizern war Joel Vermin ebenfalls zweimal erfolgreich.