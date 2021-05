Riga (SID) - Eishockey-Rekordweltmeister Russland bekommt bei der WM in Riga Verstärkung aus der NHL. Stürmer Wladimir Tarassenko von den St. Louis Blues sowie Torhüter Ilja Samsonow und Verteidiger Dmitri Orlow von den Washington Capitals reisen nach dem Aus in den Play-offs um den Stanley Cup nach Lettland. Das gab der russische Verband am Montag bekannt.

Das Trio darf aber wegen der Corona-Pandemie nicht wie sonst sofort nach der Ankunft aufs Eis. Die Nachrücker müssen sechs Tage in Quarantäne und täglich getestet werde, erst dann dürfen sie spielen.

Für Tarassenko (29), der wegen einer Schulteroperation den Großteil der NHL-Saison verpasste, ist es die dritte WM nach 2011 und 2015. Der Torjäger nahm außerdem an den Olympischen Spielen 2014 teil. Orlow (29) wurde 2014 Weltmeister und ist zum fünften Mal dabei. Samsonow (24) gibt sein WM-Debüt.