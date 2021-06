Köln (SID) - Der Halbfinaleinzug der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft bei der WM in Riga hat Sport1 erneut eine starke Quote beschert. Beim dramatischen 3:2 im Penalty-Krimi gegen die Schweiz schalteten in der Spitze bis zu 1,53 Millionen Zuschauer ein, im Schnitt sahen 930.000 zu und sorgten für einen Marktanteil von 8,4 Prozent, den besten Wert seit dem Spiel um Platz drei bei der Heim-WM 2010.

Zudem verzeichnete der Spartensender während des Spiels über 646.000 Livestream-Abrufe auf seinen digitalen Plattformen und damit einen weiteren Bestwert. Seine höchste TV-Einschaltquote bei dieser WM hatte Sport1 beim 2:1 im letzten Vorrundenspiel gegen Lettland mit 1,66 Millionen Zuschauern in der Spitze und 1,03 Millionen im Schnitt erzielt.