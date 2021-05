Riga (SID) - Bislang wird bei der Eishockey-WM in Riga wegen der Corona-Pandemie vor leeren Rängen gespielt, DEB-Präsident Franz Reindl rechnet aber schon am Wochenende mit ersten Fans auf den Tribünen. "Wir gehen nach wie vor davon aus, dass doch einige Zuschauer zugelassen werden", sagte der Chef des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) am Donnerstag und verwies auf eine Sitzung des lettischen Parlaments, bei der über das Thema entschieden werden sollte.

"Es sieht nach einer Öffnung aus", erläuterte Reindl, der im Council des Weltverbandes IIHF sitzt, "vielleicht am Sonntag." Die Sieben-Tage-Inzidenz in Lettland ist zuletzt von über 200 auf unter 140 gesunken.