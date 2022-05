Helsinki (SID) - Titelverteidiger Kanada hat bei der Eishockey-WM in Finnland auch sein drittes Spiel gewonnen und hält Kurs auf das Viertelfinale. Der Rekordweltmeister, der zuvor Deutschland (5:3) und Italien (6:1) besiegt hatte, bezwang am Montag in Helsinki den Olympia-Dritten Slowakei mit 5:1 (1:1, 2:0, 2:0).

In der Gruppe B feierte Lettland im Parallelspiel in Tampere gegen Norwegen beim 3:2 (1:1, 2:0, 0:1) den ersten Dreier und verließ den Abstiegsrang.

Adam Lowry (11.), Pierre-Luc Dubois (27., 38.) mit seinen Turniertreffern drei und vier, Cole Sillinger (42.) und Morgan Geekie (52.), in der NHL Teamkollege des DEB-Goalies Philipp Grubauer bei den Seattle Kraken, erzielten die Tore für den 27-maligen Titelträger aus Kanada. Samuel Takac (13.) glich mit einem Überzahltreffer zwischenzeitlich für die Slowakei aus, die am Samstag beim 1:2 gegen die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes ihre erste Niederlage kassiert hatte.