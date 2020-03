Düsseldorf (SID) - Eishockeyprofi Leon Niederberger von der Düsseldorfer EG hat auf originelle Weise gegen Hamsterkäufe in Zeiten der Coronakrise protestiert. Niederberger postierte sich in einem Supermarkt im Stadtteil Lohausen vor einem fast leeren Regal und hielt ein Schild mit der Aufschrift "Stop mit dem Hamstern" in die Höhe.

Auf seine Aktion erhielt er viel Resonanz. "Die Kassiererinnen haben sich alle bei mir bedankt", wird Niederberger bei RP Online zitiert: "Ich würde es jederzeit wieder tun."

Auslöser von Niederbergers Protest war die Tatsache, dass er bei seinem Einkauf kein Toilettenpapier mehr bekam. Zudem habe er auch viele ältere Menschen in dem Supermarkt gesehen, die wegen der Vorratskäufe anderer Kunden weder Nudeln noch andere wichtige Güter kaufen konnten. "Das hat mich sehr wütend gemacht", sagte Niederberger.