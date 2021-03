Köln (SID) - Die Nürnberg Ice haben als Reaktion auf ihre Misere in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) Andre Dietzsch von seinen Aufgaben als Sportdirektor entbunden. Das gaben die Franken am Freitag bekannt und kündigten für Montag die Vorstellung eines Nachfolgers an. Dietzsch wird beim abgeschlagenen Schlusslicht der DEL-Südgruppe allerdings weiter als Torwart-Trainer fungieren.