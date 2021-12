Iserlohn (SID) - Die Iserlohn Roosters aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) werben für die Impfung gegen Corona und benennen sich um - zumindest bei Twitter. Dort werden Mitteilungen derzeit im Kanal der Iserlohn "Boosters" abgesetzt.

"Wir als Verein wollen vorangehen, unsere öffentliche Bekanntheit nutzen, um auf eines der wichtigsten Themen unserer Zeit hinzuweisen, den Impfschutz gegen Corona", sagte Geschäftsführer Wolfgang Brück.

Hintergrund der Aktion ist unter anderem, dass die Roosters zuletzt mehrere Coronafälle zu beklagen hatten. "Trotz aller Herausforderungen konnten wir unsere Situation gerade wegen der Impfungen unter Kontrolle behalten, gab es keine schweren Verläufe", so Brück. Chefcoach Brad Tapper und Verteidiger Alec McCrea haben als erste Teammitglieder des Klubs bereits den "RoosterBooster" im neu geschaffenen DRK Impfzentrum am Sauerlandpark in Hemer erhalten.