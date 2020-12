Köln - Der dreimalige deutsche Eishockey-Meister Red Bull München ist den Fischtown Pinguins ins Endspiel um den MagentaSport Cup gefolgt. Die Münchner besiegten im zweiten Halbfinale am Freitag die Düsseldorfer EG 3:1 (0:0, 2:1, 1:0). Am Donnerstag war Bremerhaven durch ein 6:2 (2:1, 4:0, 0:1) gegen Meister Adler Mannheim souverän ins Finale am Sonntag (15.00 Uhr) eingezogen.

Ein Doppelschlag von Yasin Ehliz innerhalb von 38 Sekunden brachte die Gastgeber, die die Gruppe B mit vier Siegen aus fünf Spielen für sich entschieden hatten, auf die Siegerstraße (28.). Christopher Bourque sorgte in der 55. Minute für die Entscheidung.

DEL-Start am 17. Dezember

Charlie Jahnke (38.) erzielte den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer. Die Düsseldorfer waren in der Gruppe A als Zweiter hinter den im Wettbewerb bislang ungeschlagenen Pinguins ins Halbfinale eingezogen. Vier Tage nach dem Ende des Vorbereitungsturniers, an dem acht der 14 DEL-Klubs teilnahmen, startet die neue Spielzeit (17. Dezember).

