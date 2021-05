Riga (SID) - Im Kampf um die Viertelfinalteilnahme bei der Eishockey-WM in Riga trifft die deutsche Nationalmannschaft am Montag (15.15 Uhr/Sport1) auf die USA - das bislang konstanteste Team in der Vorrundengruppe B. Lediglich zum Auftakt gegen Titelverteidiger Finnland gab es eine 1:2-Niederlage, danach gewann der Weltmeister von 1933 und 1960 alle Spiele - mit nur vier Gegentoren.

"Es ist eine sehr talentierte Mannschaft, die es gern hat, den Puck in den eigenen Reihen laufen zu lassen", sagte Verteidiger Moritz Seider und forderte: "Wir werden körperlich ein bisschen härter spielen müssen." 14 Spieler im WM-Kader sind 25 Jahre alt oder jünger, bester Scorer ist NHL-Stürmer Trevor Moore von den Los Angeles Kings mit vier Toren und zwei Vorlagen.

Gegen die Amerikaner spielte die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) zuletzt fast jährlich bei den Weltmeisterschaften - sechsmal seit 2013. Mit wechselndem Erfolg: Zuletzt gab es zwei Niederlagen (1:3 2019, 0:3 2018), davor zwei Siege (2:1 2017, 3:2 2016). Insgesamt ist die Bilanz mit neun Erfolgen, sieben Unentschieden und 28 Niederlagen negativ.