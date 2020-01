Dresden (SID) - Eine Wiederholung des Eishockey-Spektakels im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion steht noch in den Sternen. Am Wochenende strömten 32.009 Zuschauer in die Fußball-Arena, um an einem ungewöhnlichen Ort zwei Eishockey-Spiele zu verfolgen.

Zunächst sahen die vielen Zuschauer den Sieg der Dresdner Eislöwen in der DEL2 gegen die Lausitzer Füchse (5:3). Anschließend gewann Sparta Prag mit dem früheren Bundestrainer Uwe Krupp das Duell aus der ersten tschechischen Liga gegen Verva Litvinov mit 3:2. Allein 10.000 Fans waren aus Tschechien angereist.

"Wir wissen noch nicht, ob es eine weitere Auflage geben wird. Eine einfache Kopie des diesjährigen Konzepts bringt aus unserer Sicht nicht den erhofften Effekt", sagte Geschäftsführerin Eva Wagner von der Eislöwen Event GmbH dem SID. Im Jahr 2016 hatte es die erste Auflage des Eishockey-Spektakels in Dresden gegeben.