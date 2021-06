Riga (SID) - Der Einsatz des Berliners Marcel Noebels im WM-Viertelfinale der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft am Donnerstag (15.15 Uhr/Sport1) gegen die Schweiz ist fraglich. Der Stürmer, der zum zweiten Mal in Folge als Spieler des Jahres in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ausgezeichnet wurde, war beim 2:1 im letzten Vorrundenspiel gegen Lettland verletzt ausgeschieden. Zuvor hatte er das entscheidende Tor geschossen.

Noebels werde behandelt, am Spieltag werde über einen Einsatz entschieden, teilte der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Mittwoch mit. "Ich bin eher pessimistisch", hatte Bundestrainer Toni Söderholm direkt nach dem Spiel gesagt.

Ein Ausfall des Berliners wäre ein herber Verlust: Mit drei Toren und vier Vorlagen ist Noebels der beste Scorer in der DEB-Auswahl. Zusammen mit seinen Eisbären-Kollegen Lukas Reichel und Leo Pföderl bildet er die torgefährlichste Sturmreihe, die bislang sieben Treffer erzielte.