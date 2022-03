Nürnberg (SID) - Auch die Nürnberg Ice Tigers hat es nun getroffen: Der Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) muss auf behördliche Anweisung in Quarantäne. Nach den Schwenninger Wild Wings, den Eisbären Berlin und den Bietigheim Steelers sind die Ice Tigers bereits das vierte Team, das aufgrund von Coronainfektionen derzeit eine Zwangspause einlegt.

In Nürnberg wurden am Morgen "zwei weitere Personen im direkten Umfeld des Teams positiv getestet". Das teilte der Klub am Sonntagmittag mit. Daher fällt sowohl die Partie am Nachmittag bei den Straubing Tigers als auch am Dienstag gegen die Iserlohn Roosters aus.