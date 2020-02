Köln (SID) - Olympiaheld Yannic Seidenberg bestreitet sein 1000. Spiel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) und denkt noch lange nicht ans Aufhören. "Ich fühle mich gut und möchte noch ein paar Jahre spielen", sagt der 36-Jährige, der mit Vizemeister Red Bull München am Dienstag (19.30 Uhr/Magenta Sport) beim Titelverteidiger Adler Mannheim sein Jubiläum feiert, im Interview mit dem Sport-Informations-Dienst (SID).

Der Silbermedaillengewinner von Pyeongchang ist der sechste Spieler, der diesen Meilenstein erreicht. Rekordhalter ist der langjährige Kölner Verteidiger Mirko Lüdemann mit 1199 Spielen, es folgen die Düsseldorfer Daniel Kreutzer (1066) und Niki Mondt (1060), der Ingolstädter Meisterspieler Patrick Köppchen (1026) und der Wolfsburger Kapitän Sebastian Furchner (1024).

Lüdemanns Bestmarke hat Seidenberg im Blick, in drei oder vier Jahren könnte er den Rekord erreichen. "Solange ich meine Leistung bringe und der Verein zufrieden ist, gibt es keinen Grund aufzuhören", sagt der 170-malige Nationalspieler, der bei seinem Jubiläum eine Reise in die Vergangenheit macht: "Ausgerechnet in meiner alten Heimat, wo alles begonnen hat. So schließt sich der Kreis."

Einen Traum hat sich Seidenberg, der mit München dreimal in Folge Meister wurde (2016 bis 2018), nicht erfüllt. "Mein Ziel war es eigentlich, nach Nordamerika zu gehen, ich hätte stattdessen lieber weniger DEL-Spiele", sagt er: "Aber es hat nicht sollen sein." Dafür gehörte er im Februar 2018 zu den Silberhelden, die in Südkorea mit dem sensationellen Finaleinzug Sportgeschichte schrieben. Zudem nahm er an zehn Weltmeisterschaften teil, Platz sechs im vergangenen Jahr in der Slowakei war sein größter WM-Erfolg.